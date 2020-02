Polscy seniorzy nie śpieszą się na emeryturę. Wolą zarobić na wyższe świadczenie

Luty 28, 2020

fot. Małgorzata Turecka

Seniorzy odkładają w czasie przejście na emeryturę – tak wynika z analiz ZUS-u. W 2015 roku 83 proc. seniorów przeszło na emeryturę natychmiast po ukończeniu wieku emerytalnego. W 2019 roku z takiej możliwości skorzystało już tylko 60 proc.

– Emerytura to uprawnienie, a nie obowiązek. Odłożenie w czasie momentu zaprzestania aktywności zawodowej oznacza wyższe świadczenie. Wiedzą o tym seniorzy, którzy przechodzili na nie w 2019 roku. Tylko 60 proc. spośród nich zrobiło to natychmiast po ukończeniu wieku emerytalnego. Z kolei 25 proc. poczekało kilka miesięcy, a 15 proc. wstrzymało się co najmniej o rok od nabycia uprawnień – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik podlaskiego ZUS.

Z analiz ZUS wynika, że przejście na emeryturę częściej opóźniały kobiety.

– Tylko 56 proc. z nich skorzystało z uprawnień natychmiast. W tym czasie mężczyźni zdecydowali się na ten krok w 68 proc przypadków. Dla porównania w 2015 na emeryturę natychmiast po ukończeniu wieku przeszło 83 proc. osób, przy czym dla mężczyzn było to 87 proc., a dla kobiet 81 proc. – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik podlaskiego ZUS – dodaje rzeczniczka.

Odłożenie w czasie przejścia na emeryturę o rok przekłada się na wzrost wysokości świadczenia średnio o około 10 procent. (mt/mc)