Politechnika Białostocka zajęła 12. miejsce w Polsce w rankingu QS World University Sustainability

12 grudnia, 2024

Źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka zajęła 12. miejsce w Polsce i 6. miejsce w kategorii zarządzanie w najnowszym rankingu QS World University Sustainability 2025.

Wyróżnienie to przyznano dzięki wdrażaniu najlepszych praktyk w obszarach takich jak etyka, procedury rekrutacyjne, transparentność decyzji oraz współpraca z organizacjami studenckimi.

– Władze naszej uczelni kładą szczególny nacisk na włączanie naszej społeczności, czyli studentów i doktorantów w pracę wszystkich zespołów, które w uczelni są powoływane. Dodatkowo w uczelni kładzie się również wysoki nacisk na profilaktykę zdrowia psychicznego, na społeczną odpowiedzialność uczelni, mamy również plan równości płci i myślę, że te działania przełożyły się właśnie na ten doskonały wynik – mówi Małgorzata Jeglińska-Krupa, kierownik Centrum Danych i Analiz Strategicznych Politechniki Białostockiej.

W globalnym zestawieniu uczelnia uplasowała się w przedziale miejsc 1001-1020, poprawiając swoją pozycję o dziesięć przedziałów w porównaniu z ubiegłym rokiem. W rankingu krajowym awansowała o trzy pozycje i zajęła 12. miejsce spośród 22 polskich uczelni.

– Sam fakt, że uczelnie zostały w nim sklasyfikowane już jest istotne. To są te uczelnie, które angażują się w kwestie zrównoważonego rozwoju i myślę, że to jest bardzo istotne, że znaleźliśmy się na wysokiej 12 lokacie. I jest to jakby wynik konsekwentnie realizowanej polityki naszej uczelni w zakresie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju, które zostały określone przez ONZ – dodaje Małgorzata Jeglińska-Krupa.

W skali światowej w rankingu QS World University Sustainability 2025 uwzględniono 1744 instytucje ze 107 krajów. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Małgorzatą Jeglińską-Krupą, kierownikiem Centrum Danych i Analiz Strategicznych Politechniki Białostockiej: