Politechnika Białostocka zacieśniła relacje z miastem Augustów

Październik 26, 2022

Podpisanie umowy między Politechniką Białostocką a Augustowem, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Podpisanie umowy między Politechniką Białostocką a Augustowem, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka sformalizowała długoletnią współpracę z Augustowem. Umowa otwiera nowy etap działań na linii uczelnia – samorząd.

– Politechnika Białostocka ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy ekspertów oraz najnowszych wyników badań. – Chcemy zaoferować potencjał naukowo dydaktyczny uczelni, ale też i naszą infrastrukturę do wykorzystania przy poszukiwaniu innowacyjnych, atrakcyjnych rozwiązań dla otoczenia społeczno-gospodarczego. W zakresie techniki, w zakresie logistyki, organizacji i w innych obszarach, które będą rzeczywiście odpowiadały na potrzeby otoczenia – mówiła rektor uczelni prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Do tej pory na Politechnice Białostockiej zrealizowano dziesiątki projektów dotyczących nowych architektonicznych koncepcji przekształcenia Augustowa, tak by maksymalnie wykorzystać przyrodnicze uwarunkowania tego miasta.

– Augustów jest miastem, które ma bardzo duże ambicje. Dążąc do tego, żeby być miastem nowoczesnym, miastem smart, rozwijać swoje warunki techniczne i infrastrukturę absolutnie nie chcemy zaprzepaścić tego, co otrzymaliśmy w darze. Chcemy godzić nowoczesne rozwiązania techniczne z tym, co posiadamy, tak żeby dążąc do bycia miastem smart, móc również cieszyć się przyrodą, która w Augustowie jest obecna. Dzisiaj bardzo często nie można robić tego ad hoc. Należy wesprzeć się wiedzą fachowców. A co do kompetencji pracowników naukowych, jak również studentów Politechniki Białostockiej nie może być tutaj żadnych wątpliwości – powiedział burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.

Jednym z pomysłów na rewitalizację Augustowa jest przebudowa zabytkowego Rynku Zygmunta Augusta.

– Augustów ma wyjątkowe warunki. Mimo że to miasto jest silnie zainwestowane, to jednak mamy poczucie, że ono położone jest w naturze. Chodzi nam o to, żeby zbudować taki model działania, żeby był on jak najmniej inwazyjny, żeby ta harmonia się w sposób bezpośredni zaznaczyła i to staramy się robić. (…) Idea zbudowania miasta ogrodu tutaj ma szansę zrealizowania – mówił prof. Jerzy Uścinowicz, kierownik Pracowni Architektury Kultur Lokalnych na Wydziale Architektury. (mt)