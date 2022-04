Politechnika Białostocka zacieśnia współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku

Kwiecień 13, 2022

fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka sformalizowała swoją długoletnią współpracę z podlaską policją. W środę (13.04) obie strony zawarły porozumienie na czas nieokreślony.

– Z podlaską policją od lat współpracujemy przy organizowaniu pobytów studentów zagranicznych w naszej uczelni – wyjaśnia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Co roku mamy ich bardzo dużo, a policja co roku prowadzi dla nich szkolenia z bezpieczeństwa w mieście, z zasad prawnych które obowiązują w Polsce, ale też udziela informacji o tym, co zrobić, do kogo się zgłosić w razie jakichkolwiek problemów. Nasi naukowcy pracowali już jako eksperci z zakresu technicznego, ale tych form współpracy może być znacznie więcej zwłaszcza że ta współpraca wpisuje się w profil działalności naszej uczelni. Jesteśmy otwarci choćby na organizację wspólnie z policją konkursów dla studentów.

Ostatnio policjanci z podlaskiego garnizonu brali udział w badaniach w zakresie oceny motorycznej w Instytucie Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Uczelnia prowadzi je we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Efektem końcowym będzie propozycja planu treningowego.

Na szeroką współpracę z Politechniką Białostocką liczy nadinspektor Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

– Nie można żyć i funkcjonować w tak dużym garnizonie nie wykorzystując potencjału uczelni, które mamy na miejscu – mówi nadinsp. Szewc. – Politechnika to olbrzymi zasób. Liczymy na to, że wszelkiego rodzaju nowości natury technicznej, technologie które w Politechnice powstają będą mogły być w praktyce przez nas wykorzystywane, czy testowane. Godzimy się na to, żeby w pewnych dziedzinach być takimi królikami doświadczalnymi, żeby wykorzystywać i rozwijać potencjał Politechniki.

Nadinspektor Robert Szewc jest przekonany, że „służby mundurowe to tak ogromna przestrzeń, tak wielkie pole do popisu, że w trakcie tej współpracy pojawi się wiele obszarów, które będziemy rozwijać”.

– Porozumienie, które dziś podpisaliśmy jest porozumieniem bardzo szerokim – podkreśla nadinsp. Szewc. – Pozwoli na wymianę naukową, na praktyki, które w określonym zakresie będą mogli realizować studenci Politechniki, a my na pewno skorzystamy z zasobów wiedzy i możliwości jakie Politechnika nam będzie oferować.

(mt)