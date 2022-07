Politechnika Białostocka wyszkoli kilkuset samorządowców

Lipiec 27, 2022

Politechnika Białostocka podpisała 27 lipca porozumienie ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Porozumienie pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych społeczności na obszarze obejmującym gminy Związku i przeszkolenie niemal 500 pracowników jednostek samorządów terytorialnych.

Podpisane porozumienie pozwoli na usystematyzowanie współpracy w zakresie edukacji cyfrowej, promocji technologii społeczeństwa informacyjnego oraz umożliwi naukowcom z Politechniki Białostockiej prowadzenie prac badawczych i rozwojowych nad systemami informatycznymi lub ich komponentami do zastosowania w administracji publicznej w tym szczególnie samorządowej.

– Naszą misją jest kształcenie przez całe życie. Chcemy wiedzę i umiejętności naszych nauczycieli oddać do dyspozycji przede wszystkim administracji pracującej w instytucjach gmin z naszego województwa. Ten projekt jest szczególny, bo podnosi kompetencje cyfrowe. A rozwój tych kompetencji jest niezbędny w każdym wieku, one ułatwiają życie, podnoszą komfort życia i przez to dopasowujemy się do bieżących sytuacji, z jakimi przychodzi nam się mierzyć – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

– Będzie to również organizowanie kursów, szkoleń dla konkretnych grup, osób z dopasowaniem do potrzeb,. Mówimy o e-usługach, o podnoszeniu świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa, a to jest w tej chwili potrzebne wszystkim – tłumaczy rektor Politechniki Białostockiej.

Dzięki bezpośredniej współpracy z samorządami naukowcy z Politechniki Białostockiej będą mieli okazję do badań i prac rozwojowych nad optymalizacją algorytmów i procesów zarządzania informacją w organizacjach w tym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Jak stwierdza dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej wraz z podpisanym porozumieniem, liczymy na to, że doświadczenie w kształceniu informatyków przełożymy również na kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników administracji jednostek samorządu terytorialnego, także w ramach dodatkowych kursów czy szkoleń wśród pracowników administracji.

– Nasi pracownicy naukowi mogliby również prowadzić badania dodatkowe, związane z przepływem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego – wskazuje prof. Dorota Mozyrska.

Grzegorz Jakuć, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i jednocześnie wójt Gminy Turośni Kościelnej jest przekonany, że każdy z nas ma na co dzień styczność z administracją. – Jest wiele pól, gdzie trzeba poprawić jakość w systemie e-usług, a ten program ma temu służyć. Połączymy doświadczenia i potrzeby administracji naszych samorządów w gminach z doświadczeniem Politechniki Białostockiej – mówił Grzegorz Jakuć dziękując jednocześnie za możliwość rozpoczęcia współpracy.

– Profesjonalizm, doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej pracowników Politechniki Białostockiej przyda się naszym pracownikom administracji, którzy skorzystają na szkoleniu – podkreśla Zbigniew Karwowski, wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i burmistrz Moniek. – Ale realizacja tego projektu to także wsparcie dla przysłowiowego Kowalskiego (w każdym wieku), by miał on możliwość dostępu do załatwienia spraw z domu, z wykorzystaniem e-usług, drogą elektroniczną. To jednocześnie oszczędność papieru, energii i czasu.

Aktualnie Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizuje projekt partnerski pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. Efektem ma być między innymi przeszkolenie 478 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. Obecnie do Związku należy 96 gmin (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego. (PB/at)