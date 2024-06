Politechnika Białostocka dostosuje ofertę kształcenia do potrzeb nowoczesnej gospodarki

17 czerwca, 2024

Projekt PB 5.0, źródło: Politechnika Białostocka Projekt PB 5.0, źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka w projekcie „PB 5.0 – dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji”, na który otrzymała ponad 20 mln zł dotacji, skupi się na trzech głównych elementach procesu kształcenia: kogo kształci, kto kształci oraz to, na czym kształci.

Projekt jest w całości nastawiony na modernizację kształcenia i skierowany jest na trzy cele.

– Pierwszy cel to poprawa infrastruktury dydaktycznej uczelni, czyli zakup sprzętu i aparatury, która będzie używana do kształcenia studentów – mówi prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej. – Drugi cel to są studenci, czyli jest to szereg działań, które poprawią ich kompetencje, kiedy zostaną już absolwentami naszej uczelni i znajdą się na rynku pracy. To jest zgodne z tytułem: zapoznanie studentów z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, funkcjonowaniem nowoczesnej gospodarki. Wreszcie trzeci cel działania to są nauczyciele akademiccy, a więc znowu poprawie kompetencji, tak ażeby zajęcia prowadzone przez tych nauczycieli jeszcze lepiej przystawały do potrzeb współczesnej gospodarki.

W projekcie PB 5.02 uczelnia skupi się przede wszystkim na modernizacji aktualnych kierunków kształcenia. W rezultacie powstanie 180 nowych przedmiotów, a 48 przejdzie gruntowną modyfikację. Ponad to uczelnia będzie chciała uruchomić dwa nowe kierunki studiów.

– Mamy zamiar przedłożyć senatowi utworzenie kierunku elektromobilność, który będzie na Wydziale Elektrycznym oraz międzywydziałowy kierunek transport, który byłby realizowany przez Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Zarządzania i Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – dodaje prof. Mirosław Świercz.

W ramach dofinansowania Politechnika Białostocka będzie kontynuowała również program „Fabryka Dobrego Inżyniera”, w którym studenci będą mogli realizować staże przemysłowe, wizyty studyjne i uzyskać uprawnienia zawodowe. Zostanie także wdrożony program STUDY PB, w którym, uczelnia zbada i podejmie działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki przez studentów. Uruchomiony też zostanie program TEACHSKILLS 5.0. W nim kadra akademicka odbędzie szkolenia związane z aktywnością dydaktyczną lub naukowo-dydaktyczną. (hk)

Z prof. Mirosławem Świerczem, prorektorem ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, rozmawiała Hanna Kość: