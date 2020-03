Politechnika Białostocka wprowadza telefoniczne konsultacje psychologiczne

Marzec 25, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Politechnika Białostocka w obliczu epidemii koronawirusa wyciąga pomocną dłoń w stronę swoich studentów i pracowników. Proponuje im bezpłatne konsultacje z psychologiem. To opcja dla tych, którzy nie radzą sobie z obecną sytuacją i potrzebują wsparcia.

Dwa razy w tygodniu (środy i piątki, w godzinach od 15.30 do 17.30) pod numerem telefonu 794 335 732 dyżurować będzie mgr Aleksander Waś – specjalista psychologii klinicznej, od lat związany z Psychologicznym Punktem Konsultacyjnym Politechniki Białostockiej. Obsługiwane będą wyłącznie połączenia w godzinach dyżuru, bez SMS. Porady są anonimowe. Punkt nie prowadzi rejestracji.

Pandemia koronawirusa, związane z nią restrykcje i ograniczenia, zmiana dotychczasowego trybu życia, izolacja, nowe obowiązki – to wszystko może negatywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Dlatego ważne jest, by właściwie zorganizować sobie czas. Podzielić go na ten związany z nauką/pracą oraz przyjemnościami. Z jednej strony studenci mogą opracowywać materiały otrzymane od wykładowców, z drugiej – nadrabiać lektury, na które zazwyczaj nie było czasu. Można też podszkolić swoje umiejętności menedżerskie, związane z zarządzaniem lub też zgłębić temat rozwoju własnej firmy. To także doskonała okazja do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie znajomości języków obcych. Wolny czas można wykorzystać na przyjemności: nadrobienie lektur, obejrzenie filmów czy seriali. Możemy obcować ze sztuką online – coraz więcej instytucji oferuje relacje ze spektakli, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych.

Nowe technologie pozwalają mimo odległości utrzymać kontakt z rodziną i przyjaciółmi – warto z tego korzystać. Rozmowa z bliskim człowiekiem ma ogromne znaczenie terapeutyczne. Nie bez znaczenia jest też dobór treści, które do nas docierają. Warto ograniczyć śledzenie frustrujących, negatywnych komunikatów, które budzą napięcie. Lepiej wyznaczyć sobie jedno wiarygodne źródło informacji, by być na bieżąco, a pozostały czas przeznaczyć na pracę, rozwój i relaks. (mt/mc)