Politechnika Białostocka w systemie działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i lifelong learning

21 sierpnia, 2023

Prof. Mirosław wiercz/Fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka Prof. Mirosław wiercz/Fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka jest jednym z beneficjentów „Realizacji systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Na działania koordynowane przez Wojewódzki Urząd Pracy województwo podlaskie otrzymało 21,5 mln zł.

– Chodzi nam o to, aby była możliwa koordynacja działań służących zdobywaniu umiejętności wiedzy czy praktycznej nauki zawodu przez osoby w różnym wieku, nie tylko te uczące się w szkołach branżowych, technikach ale także te, które przechodzą potem do szkół wyższych – wyjaśnia Dariusz Piontkowski, Wiceminister Edukacji i Nauki. – Województwa będą miały za zadanie stworzenie zespołów koordynujących politykę związaną ze szkolnictwem zawodowym i kształceniem przez całe życie. W przypadku województwa podlaskiego tak jak i czterech jeszcze innych województw samorządy województw zdecydowały się na partnerstwa. W tym wypadku są to uczelnie działające na terenie województwa podlaskiego i mają dosyć dużą swobodę w realizowaniu tej polityki. To one decydują co poza stworzeniem zespołów koordynujących w skali województwa te zespoły będą robiły. Na pewno będą potrzebne analizy dotychczasowej sytuacji na rynku pracy w szkolnictwie zawodowym, jak wygląda kształcenie dorosłych, zdobywanie umiejętności. To mogą być także różnego rodzaju ekspertyzy, analizy, budowanie stron internetowych tak, aby maksymalnie doprowadzić do koordynacji tych działań.

Politechnika Białostocka ma już duże doświadczenie w rozpoznawaniu potrzeb przedsiębiorców. Przy każdym z Wydziałów Uczelni działają Rady Przedsiębiorców, które mogą wpływać na program kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

– Politechnika Białostocka kształcąc kadrę inżynierską szczególnie potrzebną do rozwoju regionu nie zapomina o tym, że potrzeby zmieniają się w sposób niezwykle dynamiczny – mówi dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. – Ten projekt zapewne będzie służył temu ażeby tę dynamikę rozpoznać i poznać bieżące i przyszłe potrzeby kształcenia i organizować dzięki tym środkom, które zostały nam powierzone różnego rodzaju krótkotrwałe formy kształcenia poczynając od studiów podyplomowych poprzez kursy, zajęcia zmieniające kwalifikacje kadry technicznej. Uważam, że rozpoznanie potrzeb rynku i wprowadzenie tych potrzeb do programów kształcenia uczelni technicznej będzie bardzo cenną inicjatywą i będzie wpływało na kształt przyszłych kadr technicznych Podlasia.

Każde z województw mogło zdobyć maksymalnie 21,5 miliona złotych i tak stało się również w przypadku województwa podlaskiego.

– Będziemy współpracować podczas realizacji tego projektu z trzema podlaskimi uczelniami, a koordynatorem będzie Wojewódzki Urząd Pracy – wyjaśnia Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego. – Ten program jest po to, żeby współpraca między szkołami zawodowymi, uczelniami i przyszłymi pracodawcami układała się jak najlepiej. Myślę, że to też będzie powodowało szybszy rozwój województwa podlaskiego a wszystkim nam o to chodzi.

Projekt będzie trwał od 1 września 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku.

– Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z uczelniami powstanie szereg analiz i badań, które później będą udostępnione bezpłatnie i będą mogły być wykorzystane przy różnych projektach realizowanych w ramach funduszy unijnych w ramach innych dostępnych zewnętrznych źródeł – mówi Urszula Jabłońska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

W projekcie koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy oprócz Politechniki Białostockiej biorą udział Uniwersytet w Białymstoku oraz Akademia Łomżyńska. (jd)