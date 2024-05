Politechnika Białostocka. W poniedziałek rozpocznie się rekrutacja na studia I i II stopnia

31 maja, 2024

W poniedziałek (03.06) rozpoczyna się rekrutacja na studia w największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.

Politechnika Białostocka przygotowała 29 kierunków studiów I stopnia oraz 4 kierunki II stopnia. W sumie na kandydatów czeka ponad 2000 miejsc.

– Politechnika Białostocka oprócz kierunków studiów stwarza bardzo wiele możliwości – mówi mgr Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej. – Możliwość poznawania innych kultur, studiowania za granicą. Mamy bardzo wysoce wyspecjalizowane laboratoria. Oferujemy liczne praktyki, można rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ponad 60 kołach naukowych. Studiowanie na Politechnice to i zdobywanie wiedzy, ale również bardzo mile spędzony czas, nawiązanie fajnych znajomości, kontaktów i zdecydowanie warto.

Rekrutacja będzie odbywać się w systemie IRK.

– Do 5 lipca można się zarejestrować na kierunki, na które przewidziany jest egzamin wstępny. Jest to architektura, architektura wnętrz oraz grafika. Natomiast na pozostałe kierunki studiów można się rejestrować w naszym systemie do 14 lipca włącznie – dodaje Artur Kozłowski.

Listy przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 31 lipca. (jł)

Z Arturem Kozłowski, kierownikiem Działu Dydaktyki i Rekrutacji rozmawiała Julia Łata: