Politechnika Białostocka. W listopadzie międzynarodowa konferencja łącząca naukę z biznesem

31 października, 2023

Fot.Dariusz Piekut PB Fot.Dariusz Piekut PB

3 dni i 8 interaktywnych paneli dyskusyjnych o współpracy międzynarodowej, współpracy nauki z przemysłem i przemysłu z nauką, a także o transferze technologii. Od 12 do 14 listopada świat nauki spotka się w Politechnice Białostockiej z nowoczesnym przemysłem i światem biznesu. Uczelnia jest organizatorem międzynarodowej konferencji „Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy” łączącej naukę z biznesem.

Konferencja poświęca będzie materiałom hybrydowym, kompozytowym, konstrukcjom lekkim oraz gospodarce obiegu zamkniętego. To wymiana doświadczeń oraz dyskusja na tematy związane z nowymi technologiami, ale przede wszystkim możliwość nawiązywania współpracy międzysektorowej, międzyregionalnej i międzynarodowej.

Spotkanie jest organizowane w kooperacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Krajowymi Klastrami Kluczowymi (Evoluma Klaster Przemysłowy, dawniej Klaster Obróbki Metali, Polski Klaster Budowlany, Polski Klaster Technologii Kompozytowych) przy wsparciu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku i Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej i we współpracy z Instytutem Lekkich i Polimerowych Technologii z Politechniki Drezneńskiej oraz Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS.

Wydarzenie rozpocznie nowy etap współpracy pomiędzy Uczelnią, zarządem województwa podlaskiego, a także polskimi i zagranicznymi przedstawicielami przemysłu oraz ośrodkami naukowymi. Podejmowane działania pozwolą wznieść transfer technologii na nowy poziom. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele środowisk społeczno- gospodarczych, a także naukowcy z Polski i instytucji współpracujących z Politechniką Białostocką.

– Organizujemy konferencję, która doskonale odzwierciedla misję i rolę Politechniki Białostockiej jako ośrodka twórczej myśli naukowej, integrującego środowisko akademickie, biznesowe i otoczenie społeczne. Ta konferencja to przede wszystkim działalność naukowa zgodna z najnowszymi trendami w rozwoju nauki. To współpraca z partnerami biznesowymi i zagranicznymi, czyli edukacja, rozwój nauki, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i internacjonalizacja. Wszystko to w ramach tej jednej konferencji, na którą serdecznie zapraszam – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, która patronuje przedsięwzięciu.

– Aby zrobić krok do przodu i rozwijać się – musimy stawiać na innowacje. W związku z tym Urząd Marszałkowski musi wspierać współpracę przede wszystkim z uczelniami podlaskimi, takimi jak Politechnika Białostocka. Musimy wiązać tę współpracę z przedsiębiorcami i przede wszystkim budować sieci współpracy, ale również promować to wszystko za granicą. Mam nadzieję, że województwo podlaskie za kolejne 30 lat będzie zupełnie w innym miejscu. Będziemy prężnie rozwijającym się regionem Unii Europejskiej – przekonywał dr Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Politechnika Białostocka do współpracy naukowej zaprosiła przedstawicieli nauki, przemysłu zza granicy oraz przedstawicieli rządów krajów sąsiednich. Wśród prelegentów znajdują się eksperci działający na rzecz innowacyjnych materiałów, technologii przemysłowych, rozwoju gospodarki, klimatu, a także instytucji unijnych i uczelni wyższych. Jakie są kluczowe punkty programu?

– Rozpoczynamy międzynarodowym panelem dotyczącym współpracy międzynarodowej, do którego zaprosiliśmy przedstawiciela niemieckiego ministerstwa, ale także przedstawicieli uczelni i przemysłu z Estonii, Niemiec, Grecji. Podczas kolejnego panelu klastry współpracujące z Politechniką Białostocką przedstawią swoje działania w ramach współpracy z uczelnią, ale także współpracę o charakterze międzynarodowym. Drugiego dnia zapraszamy na prezentację firm, ale także uczelni z Polski i zagranicy, dotyczących współpracy nauki z przemysłem i przemysłu z nauką – mówiła dr hab. inż. Izabela Zgłobicka, dodając, że w ramach wydarzenia będziemy poruszać zagadnienia związane m.in. z transferem technologii, komercjalizacją wyników oraz aplikacją o środki finansowe.

Nowe technologie, energooszczędne materiały, ale też transfer wiedzy są dziś niezbędnymi elementami rozwoju każdej nowoczesnej firmy. Wiele z nich skupia Evoluma Klaster Przemysłowy, dawniej Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy. – Już niedługo będziemy nadzorowali Demo Lab, czyli laboratorium, które w formie fizycznej będzie przygotowywało zarówno studentów, jak i pracowników do podejmowania wyzwań nie tylko Przemysłu 4.0, ale i 5.0, czyli umiejscowienia człowieka wokół technologii na najwyższym poziomie. Te technologie są realizowane przez nasze firmy, przez naszych partnerów, eksportujemy na cały świat i po prostu bez tego nie jesteśmy w stanie dalej się rozwijać – przekonywał Sebastian Rynkiewicz – Prezes Evoluma Klastra Przemysłowego, dawniej Klastra Obróbki Metali.

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klastrów Kluczowych jest również współorganizatorem Konferencji. W tym sektorze lekkie konstrukcje, nowoczesne materiały są kluczem do sukcesu na rynku. – Tematem konferencji jest wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przy zachowaniu zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie trwałości i niezawodności obiektów budowlanych. Wiemy, że hybrydowe, lekkie materiały oraz technologie kompozytowe znajdują coraz bardziej powszechne zastosowanie w budownictwie – wyjaśniał Mariusz Wasilewski – Dyrektor Polskiego Klastra Budowlanego.

Konferencja „Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy” została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Patronatem Rektor Politechniki Białostockiej i Polskiego Towarzystwa Kompozytowego. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, TVP3 Białystok oraz Radio Akadera. Partnerem strategicznym, a jednocześnie głównym sponsorem wydarzenia, jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. (mz/at)