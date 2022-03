Politechnika Białostocka w konsorcjum ACROSS

Marzec 8, 2022

fot. Gabriela Kościuk/ Politechnika Białostocka fot. Gabriela Kościuk/ Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka wspólnie z dziewięcioma innymi uczelniami europejskimi tworzyć będzie międzynarodowe konsorcjum ACROSS „European Cross Border University”. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na innowacje, rozwój, wymianę dobrych praktyk oraz mobilność. Głównym celem konsorcjum jest złożenie wniosku w konkursie na Uniwersytet Europejski, finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

– Uniwersytet Europejski w swoim założeniu będzie umożliwiał swobodny przepływ studentów i kadry między dziesięcioma uczelniami zlokalizowanymi na terenach przygranicznych, odpowiadając na wyzwania i potrzeby naszych regionów, a także umożliwiając dalsze umiędzynarodowienie działań Politechniki Białostockiej – powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB Rektor Politechniki Białostockiej.

Uczelnie, które weszły w skład konsorcjum to: Chemnitz University of Technology (Niemcy) – w roli lidera, University of Perpignan (Francja), Université of Girona (Hiszpania), University of Lleida (Hiszpania), University of Ruse (Bułgaria), University of Craiova (Rumunia), Rezeknes Academy of Technology (Łotwa), University of Nova Gorica (Słowenia), University of Udine (Włochy) oraz Politechnika Białostocka (Polska).

– Utworzenie konsorcjum ACROSS „European Cross Border University” zostało sformalizowane 7 marca 2022 r., jednak prace nad jego powołaniem i sformułowaniem wniosku konkursowego trwają od wielu miesięcy. Połączenie sił 10 uczelni z różnych krajów Europy zaowocowało wymianą doświadczeń, które przełożą się na umiędzynarodowienie i unowocześnienie kształcenia studentów oraz doktorantów w duchu zrównoważonego rozwoju, jak również podniesienie kompetencji kadry akademickiej – podkreślała dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

ACROSS zakłada opracowanie podstaw działania unikalnej, europejskiej uczelni, począwszy od zasad działania uniwersytetu, poprzez nowe programy kształcenia w formule podwójnego i wspólnego dyplomowania w języku angielskim. Pozwoli także na wdrożenie nowoczesnych, efektywnych metod kształcenia w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z poszczególnych regionów.

Konsorcjum przygotowuje obecnie wniosek projektowy w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+ (‚ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV’). Termin składania aplikacji mija 22 marca 2022 r. Maksymalna wartość dofinansowania organizacji działalności nowych uniwersytetów europejskich wynosi 14,4 mln euro. (mt)