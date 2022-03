Politechnika Białostocka uruchamia kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Marzec 17, 2022

Fot. Jacek Pawłusz/Politechnika Białostocka Fot. Jacek Pawłusz/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka wspólnie z Fundacją DIALOG uruchamia bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki przed konfliktem zbrojnym. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia prowadzone będą popołudniami i w weekendy na terenie Politechniki Białostockiej przez nauczycieli-ochotników.

– Kiedy nasi znajomi goszczący obywateli Ukrainy zaczęli przekazywać ich pytania o możliwość nauki języka polskiego, zaczęliśmy się zastanawiać w jaki sposób możemy pomóc – mówi Tomasz Buczkowicz, wicedyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, także z Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej. – Skontaktowaliśmy się z Fundacją Dialog, która podjęła się realizacji zadania zbierania grup osób chętnych na te kursy, bo ma bezpośredni kontakt z uchodźcami. My, jako Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej za zgodą pani Rektor, postanowiliśmy udostępnić przestrzeń w naszym liceum na takie kursy, które mogłyby się odbywać popołudniami oraz jako Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej zaplecze organizacyjne.

Głównym celem kursów jest nauczanie komunikacyjne i przekazanie podstaw języka polskiego, co z pewnością ułatwi obywatelom Ukrainy codzienne funkcjonowanie w Polsce.

– Potrzeba porozumiewania się to jedna z bardzo podstawowych potrzeb imigrantów – mówi Julija Kościna, asystentka cudzoziemca z Fundacji Dialog. – Komunikacja to podstawowa potrzeba każdego imigranta, chęć bycia zrozumianym i wypowiadania swoich potrzeb. Zanim pojawiło się ogłoszenie już mamy 60 chętnych w różnym wieku – odkąd współpracuję z Dialogiem zawsze słyszę to pytanie – gdzie mogę się uczyć języka polskiego?

Zapisy na kursy prowadzi Fundacja DIALOG. Wsparcie – w poszukiwaniu nauczycieli, którzy chcieliby podjąć się nauczania uchodźców języka polskiego – zapowiedział wojewoda i prezydent Białegostoku. W realizację przedsięwzięcia zaangażowała się także Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży i urząd marszałkowski. (mt)