Politechnika Białostocka szkoli studentów i pracowników Fabryk Przyszłości

Grudzień 21, 2021

fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka

Na Politechnice Białostockiej działa laboratorium OMiLAB. Dla studentów oraz pracowników przedsiębiorstw Przemysłu 4.0 to szansa na przygotowanie się do wyzwań zmieniającego się rynku pracy.

Uruchomienie innowacyjnego laboratorium oraz wykorzystanie go w dydaktyce studentów, a także szkoleniach dla pracowników przedsiębiorstw to wymierna korzyść wynikająca z udziału Politechniki Białostockiej w międzynarodowym projekcie „The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future”.

Przedsięwzięcie zjednoczyło we wspólnym działaniu uczelnie wyższe i partnerów biznesowych z Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii i Włoch. Projekt DigiFoF był realizowany i finansowany w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Sojusze na rzecz wiedzy. Działania konsorcjum złożonego z 15 instytucji koordynował Uniwersytet „Lucian Blaga” w Rumunii. Ze strony Polski partnerami projektu byli Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, reprezentujące Klaster Obróbki Metali oraz BOC Information Technologies Consulting, członek grupy BOC. Wartość projektu wyniosła blisko 1 mln euro.

Członkowie konsorcjum najpierw przeprowadzili diagnozę potrzeb firm w pięciu krajach EU, a następnie opracowali innowacyjne materiały dydaktyczne i szkoleniowe, bazujące na narzędziach ICT oraz studiach przypadku z przemysłu. Powołali też sieć środowisk szkoleniowych – laboratoria OMiLAB4FoF. Jedno z nich powstało na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

– To laboratorium powstało przede wszystkim na potrzeby naszych studentów, żeby wzbogacić ich umiejętności z zakresu zarządzania procesami, modelowania i projektowania procesów. Tak przygotowani będą mogli w przyszłości zasilić przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0. Laboratorium jest też efektem długoletniej współpracy Wydziału Inżynierii Zarządzania z Klastrem Obróbki Metali. Skupione w nim firmy intensywnie przygotowują się do wdrożenia założeń Przemysłu 4.0 i widzą potrzebę rozwijania nowych kompetencji swoich pracowników – wyjaśnia dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, koordynator projektu DigiFoF z ramienia Politechniki Białostockiej.

W laboratorium OMiLAB4FoF odbywać się mogą szkolenia zawodowe oraz kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie wieloaspektowego projektowania fabryki przyszłości.

– Korzystamy z oprogramowania Scene2model, Bee-Up, ADOxx Modelling, ADOxx Development, Adonis. To narzędzia służące nie tylko celom edukacyjnym, to także profesjonalne narzędzia biznesowe. Uczymy się więc metodyki, która znajduje bezpośrednie przełożenie w biznesie – podkreśla dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk.

Do dyspozycji użytkowników jest też ponad 20 innowacyjnych narzędzi wspierających projektowanie procesów na potrzeby FoF (Factories of the Future). W projekcie DigiFoF opracowano bowiem programy szkoleń i materiały dydaktyczne, bazujące na nowoczesnych narzędziach ICT oraz studiach przypadku, które były odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb i problemów współczesnych przedsiębiorstw. Było to możliwe dzięki przeprowadzonej diagnozie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw z siedmiu krajów europejskich, w tym klastrów przedsiębiorstw produkcyjnych.

W ramach projektu DigiFoF zorganizowano także 26 webinariów z zakresu kluczowych dla rozwoju fabryk przyszłości obszarów, w którym uczestniczyło ponad 380 przedstawicieli nauki, biznesu oraz studentów z wielu krajów. Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia FoF-design, w których wzięło udział blisko 300 osób.

Inicjatywa przyczyniła się do poprawy kompetencji cyfrowych interesariuszy projektu w zakresie projektowania FoF. Interdyscyplinarność konsorcjum DIGIFoF umożliwiła też międzynarodowy transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz wsparcie dla rozwoju umiejętności z zakresu projektowania, automatyzacji i robotyzacji procesów przedsiębiorstw.

– Udział Politechniki Białostockiej i Klastra Obróbki Metali w projekcie wpłynął na promocję naszego regionu w międzynarodowym środowisku branżowym. Istotny jest też aktywny udział naszych specjalistów w opracowywaniu narzędzi wspierających partnerstwo: biznes-nauka. Ogromnym plusem jest powstanie w Białymstoku centrum edukacyjnego, działającego na rzecz promowania i wdrażania transformacji cyfrowej – mówi dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk. (źródło: Politechnika Białostocka/mt)