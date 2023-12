Politechnika Białostocka. Święto uczelni to okazja do gratulacji i wyróżnień

1 grudnia, 2023

Święto Politechniki Białostockiej,fot. Dariusz Piekut PB Święto Politechniki Białostockiej,fot. Dariusz Piekut PB

Kilkadziesiąt osób odebrało nagrody, dyplomy i gratulacje z rąk prof. Marty Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej podczas święta uczelni w czwartek (30.11). W uroczystości 74. urodzin Politechniki Białostockiej, które odbyły się w auli Wydziału Elektrycznego uczestniczyło kilkaset osób.

– To jest okazja przede wszystkim do przypomnienia naszej historii, ale też i uhonorowania wszystkich osób, które w ostatnim roku akademickim, ale też i całą swoją działalnością dla uczelni, przyczyniły się do jej rozwoju – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Mamy także mnóstwo nagrodzonych osób: promocje doktorskie, promocje doktorów habilitowanych, gratulacje dla profesorów, czyli to jest to czym żyje uczelnia, to co jest clue naszego rozwoju, co jest takim konkretnym miernikiem, tego że politechnika rozwija się i jest coraz silniejsza. Poza tym nagrodzeni są najlepsi studenci, najlepsi doktoranci i najlepsi nauczyciele-wykładowcy.

Rektor wskazuje też, jakie zadania są obecnie najważniejsze dla Politechniki Białostockiej.

– Pozyskiwanie nowych projektów naukowych, projektów b+r, projektów na współpracę międzynarodową, bo na tej podstawie powstają osiągnięcia naukowe, patenty, artykuły. Przygotowujemy się do kolejnego etapu oceny uczelni, przed nami sporo pracy w tym zakresie, ale to praca, która daje satysfakcję – dodaje prof. Marta Kosior-Kazberuk

Politechnika Białostocka wywodzi się z powołanej w grudniu 1949 roku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. (jg/at)