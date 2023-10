Politechnika Białostocka. Rozpoczęły się East Design Days

12 października, 2023

W czwartek (12.10) rozpoczęły się East Design Days. W ciągu dwóch dni na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej prezentowane są najnowsze trendy we wzornictwie z otwartą dyskusją o projektowaniu przedmiotów, wnętrz i architektury.

Odbywają się wykłady, sesje, warsztaty, networking i wystawa studentów oraz pracowników.

– To święto designu, które jest przeznaczone dla studentów, pracowników Wydziału Architektury i całej Politechniki Białostockiej, ale również dla mieszkańców Białegostoku i regionu – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Zawsze też gościmy znakomite osoby, specjalistów od designu w różnych jego odsłonach.

W tym roku w trakcie East Design Days kierunek architektura wnętrz obchodzi swoje 25-lecie.

– Jest to bardzo wyjątkowy kierunek, który określa to co bezpośrednio dotyka człowieka, a to co jest nam najbliższe, czyli mebel, formy wzornicze, wnętrze, przestrzeń – tłumaczy prof. Tatiana Misijuk, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Choć najczęściej ludzie rozumieją wnętrze, jako zamkniętą przestrzeń np. pokój, łazienka i tak dalej, natomiast architektura wnętrz obejmuje dużo większy obszar badawczy. Jest to relacja pomiędzy formą a przestrzenią.

Tegoroczną nowością jest Akademia East Design Days. To propozycja dla osób zainteresowanych wzbogaceniem swoich kompetencji w zakresie projektowania wnętrz. W programie Akademii są interaktywne spotkania m.in. z artystą grafikiem Kosmą Masny, czy fotografką przyrody Ewą Przeździecką. Specjaliści przeprowadzą porady wnętrzarskie „Kuchnia bez Tajemnic”, warsztaty „BIM z ArchiCAD-em” oraz praktyczne zajęcia przybliżające funkcjonalności oprogramowania do tworzenia list zakupowych i kosztorysów dla wnętrzarzy. (hk)

Relacja Hanny Kość: