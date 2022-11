Politechnika Białostocka. Rozpoczęła się konferencja „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

Listopad 28, 2022

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB, fot. Piotr Awramiuk Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB, fot. Piotr Awramiuk

Trzy dni spotkań, dziewięć sesji i sześć serii meet-up’ów – trwa właśnie VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Gospodarzem wydarzenia jest Politechnika Białostocka, a dokładniej Instytut Nauk Leśnych.

Spotkania służą współpracy na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, bo hasło tegorocznej edycji to „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”. Współorganizatorem konferencji jest Instytut Kronenberga.

– My tworzymy tę konferencję po to, żeby szukać sposobu porozumiewania się różnych interesów – mówi Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga. – Cała tematyka jest bardzo pojemna. Mówimy turystyka, a myślimy turysta i mieszkaniec, do tego ekonomia, gospodarka, ochrona środowiska. Ważność tej konferencji to łączenie różnych światów. Świata planowania, ochrony przyrody i człowieka.

Konferencja obejmuje bardzo wiele aspektów, poza ochroną środowiska, też propagowania walorów przyrodniczych.

– Wydarzenie skupia całe grono naukowców różnych specjalności zainteresowanych wartością tych regionów – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Skupia całe grono pasjonatów, czyli ludzi, którzy po prostu kochają te obszary i tereny. Skupia też profesjonalistów, którzy te tereny chronią.

Dr hab. inż. Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej podkreśla, że nie ma sprzeczności pomiędzy ochroną przyrody i zapraszaniu do niej turystów.

– Możemy chronić przyrodę jednocześnie ukazując ją turyście. Dzięki temu człowiek edukuje się, uzyskuje większą wiedzę i chroni tą przyrodę. Naszym zadaniem jest wzbić kurz, aby wokół tej turystyki coś się zaczęło dziać, bo niestety za dużo się nie dzieje. Jesteśmy przekonani, że Podlasie jest takim obszarem, gdzie powinno się wiele dziać – mówi dr hab. inż. Sławomir Bakier.

Natura obdarzyła województwo podlaskie wieloma walorami turystycznymi i trzeba to wykorzystywać.

– Turystyka na obszarach chronionych musi być uzgadniana i musi być wymiana zdań, bo zdania naukowców różnią się od zdań samorządowców. Mieszkańcy chcą godnie i dobrze żyć. Wykorzystując te aspekty środowiskowe można to zrealizować. Stąd trzeba czerpać dobrobyt mieszkańców naszego województwa – zapewnia Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej, tak aby jak najwięcej osób mogło z niej skorzystać, bo jest to najważniejsze w Polsce północno-wschodniej i jedno z nielicznych w kraju, cykliczne wydarzenie naukowe, poświęcone ochronie obszarów przyrodniczo i kulturowo cennych oraz szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. (hk)