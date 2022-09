Politechnika Białostocka. Prof. Marta Kosior-Kazberuk została Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

Wrzesień 27, 2022

prof. Marta Kosior-Kazberuk, fot. Maciej Giedrojć Juraha/Politechnika Białostocka prof. Marta Kosior-Kazberuk, fot. Maciej Giedrojć Juraha/Politechnika Białostocka

Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk została Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

– Wybór na Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego to wyjątkowe wyróżnienie i dowód zaufania zarówno środowiska akademickiego, jak i przedstawicieli biznesu, którym zależy na efektywnej współpracy z uczelniami, bo to jeden z warunków rozwoju gospodarki – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Forum to wyjątkowa platforma spotkań uczelni i biznesu, ponieważ obecnie współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zarówno nauki, jak i edukacji.

Członkami PFA-G są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych.

– Forum to spotkania rektorów i prezesów, właścicieli przedsiębiorstw – osób odpowiedzialnych za strategię i kierunki rozwoju organizacji, którymi kierują – wyjaśnia prof. Marta Kosior-Kazberuk. – To jednocześnie osoby, które mają moc sprawczą jeśli chodzi o realizację wspólnie wypracowanych rozwiązań co zdecydowanie poprawia skuteczność podejmowanych działań.

Nowa Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego zamierza kontynuować dotychczasowe wspólne przedsięwzięcia uczelni i biznesu, takie jak Fora Akademicko-Gospodarcze, działalność Ośrodka Współpracy Rad Uczelni, współpraca ze Związkiem Banków Polskich w ramach Klubu 2025+, profilowanie kształcenia.

– Zależy mi na utrwalaniu dotychczasowych, efektywnych form współpracy, a także na szukaniu nowych, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk – deklaruje prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Ważne jest wykorzystanie doświadczenia i zaangażowania osób, które mają za sobą wieloletnie działania jako aktywni członkowie PFAG. Stąd propozycja aby stanowisko Wiceprezesa Zarządu PFAG objął Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, a w zarządzie znaleźli się też prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Andrzej Graboś, Prezes Zarządu POLMOTORS i Artur Pollak, Prezes APA Group.

Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania. (jd)