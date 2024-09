Politechnika Białostocka prezentowała się na Warszawskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2024

26 września, 2024

2024-09-26-Salon-Maturzystów-Warszawa-fot-Dariusz-Piekut 2024-09-26-Salon-Maturzystów-Warszawa-fot-Dariusz-Piekut

Politechnika Białostocka zaprezentowała swój potencjał dla setek uczniów z Mazowieckiego na Warszawskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2024.

Wśród osób, które odwiedziły stoisko największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce byli uczniowie z Płocka, Pruszkowa czy Warszawy. Według Anny Wdowińskiej z miesięcznika „Perspektywy” Salon Maturzystów to miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami.

– Są tutaj tłumy maturzystów, zarówno z Warszawy, jak i z województwa mazowieckiego, oni przyjeżdżają po to, żeby dowiedzieć się wszystkiego o egzaminie maturalnym i dowiadują się tego od ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz żeby poznać uczelnie po to, żeby przygotować się do studiowania. Mamy tutaj około 50 uczelni z całej Polski – mówi Anna Wdowińska.

Na Warszawskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2024 Politechnika Białostocka promowała 29 kierunków studiów I stopnia od architektury, czy budownictwa, poprzez logistykę, informatykę, mechanikę, leśnictwo po zarządzanie inżynierią produkcji. (hk)

Uczniowie z Płocka i Pruszkowa mówią o stosiku Politechniki Białostockiej: