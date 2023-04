Politechnika Białostocka. Ponad 300 tys. złotych dofinansowania z MEiN dla studenckich kół naukowych

19 kwietnia, 2023

Studenci i bolid z ekipy CerberMotorsport, Fot. Dariusz Piekut Studenci i bolid z ekipy CerberMotorsport, Fot. Dariusz Piekut

6 studenckich kół naukowych z Politechniki Białostockiej otrzyma dofinansowanie na rozwój swoich projektów. Łącznie będzie to blisko 320 tys. złotych, przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się trzy pomysły z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz trzy z Wydziału Mechanicznego. To: nowy napęd do łazików marsjańskich, elektryczny bolid, biopestycydy, robot MegaSumo zaopatrzony w potężne ostrze, nowa receptura na beton geopolimerowy z włókien optycznych i materiałów z recyklingu, a także metoda usuwania metali ciężkich z wody za pomocą odpadów drzewnych.

Najwięcej środków trafi na Wydział Mechaniczny. Tutaj dwa finansowania zdobyło Studenckie Koło Naukowe Robotyków. Sekcja łazików marsjańskich otrzyma 70 tys. złotych (maksymalna kwota dofinansowania!) na projekt dotyczący innowacyjnego zintegrowanego napędu do analogu łazika marsjańskiego. Ponad 63 tys. złotych trafi zaś do Sekcji SumoMasters na autonomiczny robot mobilny kategorii MegaSumo z innowacyjnym modułowym przednim ostrzem. Kolejne ponad 68 tys. złotych otrzymają studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Auto-Moto-Club, które buduje bolidy. Dofinansowanie zostało przyznane na implementację napędu hybrydowego do bolidów Formuły Student.

Kolejne trzy dofinansowania trafią na Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku. Studenckie Koło Naukowe Bio Tech otrzyma ponad 66 tys. złotych na przeprowadzenie badań substancji biologicznie czynnych pochodzenia roślinnego jako potencjalnych biopestycydów. Z kolei 30 tys. złotych trafi do Koła Naukowego Con-Krecik na prace badawcze dotyczące opracowania nowoczesnych i ekologicznych dekoracyjnych wyrobów z betonów bezcementowych (geopolimerów) z wykorzystaniem włókien optycznych i materiałów z recyklingu. Studenckie Koło Naukowe Helisa otrzyma zaś przeszło 20 tys. złotych na projekt dotyczący wykorzystania hybrydowego układu składającego się z biomateriału i nanocząsteczek tlenku grafenu do usuwania wybranych metali ciężkich ze środowiska wodnego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy prawie 10 mln złotych na wsparcie studenckich kół naukowych w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Do finansowania zakwalifikowano 174 innowacyjne projekty. Laureaci zostali wyłonieni spośród 308 zgłoszeń. (mt)