Politechnika Białostocka otworzyła pierwszy w Polsce Campus 5G Network- Open RAN Lab

30 stycznia, 2024

Otwarcie sieci 5G/fot.Iryna Mikhno PB Otwarcie sieci 5G/fot.Iryna Mikhno PB

To pierwsze w Polsce Campus 5G Network- Open RAN Lab, które zostało otwarte we wtorek (30.010) w Politechnice Białostockiej. Studenci będą mieli dostęp do najnowszej technologii.

Sieć 5G w modelu otwartym uruchomiona na częstotliwościach lokalnych będzie unikalną wartością Campus 5G Network – Open RAN Lab, czyli laboratorium pozwalającego na zdobywanie studentom Politechniki Białostockiej kompetencji w zakresie budowania i obsługi takich sieci na całym świecie – zgodnie z najnowszymi trendami.

Sieci 5G wg modelu Open RAN oznaczają dywersyfikację dostawców, a co za tym idzie – udział lokalnych producentów sprzętu i oprogramowania. Praktyczna nauka budowy i obsługi takich sieci będzie możliwa dzięki uruchamianemu w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej laboratorium. Studenci będą mogli testować urządzenia komercyjne, a w laboratorium wykonywać testy związane z transmisją radiową 5G – na przykład sprawdzać, jakie zasoby obliczeniowe serwera zużywa ta sieć.

Sieć 5G dostarcza Uczelni polska firma IS-Wireless – jedyny polski dostawca sieci telekomunikacyjnych w modelu Open RAN. – Sieć 5G uruchomiona na Politechnice Białostockiej pokazuje, że takie rozwiązania mogą powstawać oddolnie w oparciu o rozwiązania wielu dostawców. Interfejsy elementów składających się na sieć są otwarte i wyspecyfikowane, co pozwala korzystać ze sprzętu i oprogramowania różnych dostawców. To istota Open RAN – wyjaśnia dr Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

Dzięki takiej koncepcji technologicznej studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej będą mogli praktycznie badać i modyfikować prywatną sieć 5G, jaka będzie działała na kampusie Uczelni.

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Elektrycznego i Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej mają już sprecyzowane konkretne ćwiczenia laboratoryjne, które będą realizowane w Campus 5G Network Open RAN Lab. – Studenci będą mogli praktycznie sprawdzić, jaki wpływ na komunikację mają modulacja czy kodowanie sygnału – wyjaśnia dr inż. Andrzej Zankiewicz z Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Będą mogli zmieniać parametry i obserwować jak wpływają one na szybkość transmisji danych czy niezawodność transmisji oraz jej odporność na interferencje – zakłócenia od otaczającego środowiska.

Dzięki uruchomieniu laboratorium studenci Politechniki Białostockiej będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. (PB)

Relacja Anety Topczewskiej: