Politechnika Białostocka. Instytut Innowacji i Technologii zyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego

Wrzesień 24, 2021

fot. Gabriela Kościuk / Politechnika Białostocka fot. Gabriela Kościuk / Politechnika Białostocka

Instytut Innowacji i Technologii – spółka celowa Politechniki Białostockiej – uzyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Taki tytuł, nadany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posiadają dotychczas 52 przedsiębiorstwa w kraju. Głównym zadaniem CBR-ów jest wspieranie techniczne i naukowe przedsiębiorstw różnych branż i specjalizacji.

– Jeśli przyjrzymy się wykazowi przedsiębiorstw, które uzyskały status CBR, to Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej znalazł się obok takich firm, jak Nokia Solutions and Networks, AstraZeneca Pharma Poland, czy CD Projekt. To jest osiągnięcie samo w sobie. Natomiast tu nie chodzi tylko o tytuł. Status centrum badawczo-rozwojowego jest uwieńczeniem naszej bieżącej działalności i dowodem na to, że możemy stanowić prawdziwego rynkowego partnera dla biznesu i rodzaj zewnętrznego laboratorium dla tych firm, które potrzebują u siebie prowadzić proces badawczy, a nie mają do tego swoich własnych zasobów – mówi Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jedynym właścicielem spółki jest Politechnika Białostocka. W ramach Instytutu działają Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, Biuro Transferu Technologii, a także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.

– Nadanie Instytutowi statusu centrum badawczo-rozwojowego jest pewnego rodzaju pieczęcią uznania dla jego działalności. Oprócz wymiernych wartości, do których można zaliczyć pewne preferencje finansowe, jest to bardzo ważny sygnał dla wszystkich przedsiębiorców, którzy z Instytutem Innowacji i Technologii mają kontakty lub planują je nawiązać w przyszłości, że jakość usług świadczonych przez Instytut jest na bardzo dobrym, certyfikowanym poziomie – podkreśla prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB.

Warto zaznaczyć, że Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej jest jedyną spółką celową w Polsce, która spełniła kryteria, by ubiegać o status CBR. Podczas aplikacji należało przede wszystkim wykazać, że spółka generuje odpowiednio wysokie przychody z tytułu realizacji prac badawczych i rozwojowych.

– Odwróciliśmy nieco model współpracy nauki i biznesu. Obok modelu „push” czyli wypychania innowacji z uczelni do przemysłu, zastosowaliśmy model „pull”, czyli wyszliśmy do biznesu i zapytaliśmy, jakie są jego realne potrzeby. Liczba prac badawczych, które zrealizowaliśmy oraz ich łączna wartość – blisko 2 mln złotych – to pochodna tego, że zdecydowaliśmy się wyjść do przedsiębiorstw i pokazać im potencjał uczelniany w kontekście rozwiązywania ich realnych problemów – wyjaśnia Adam Gardocki, specjalista ds. projektów komercyjnych w Instytucie Innowacji i Technologii PB.

Profesor PB Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju uczelni zwraca uwagę, że Instytut zapracował sobie na status centrum badawczo-rozwojowego, przede wszystkim podejmując się prac nietypowych i trudnych, takich którym nie mogły sprostać inne jednostki.

– Te prace wymagały zaawansowanego wkładu intelektualnego, czasami niestandardowego podejścia do tematu. To duży krok w kierunku pozytywnego postrzegania naszej uczelni, jako lidera w zakresie kontaktów z przemysłem oraz dowód na to, że mamy zaawansowane możliwości organizacyjne we wspieraniu transferu technologii do otoczenia gospodarczego – podkreślił prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB.

– Tytuł centrum badawczo-rozwojowego umożliwia nam m.in. występowanie w partnerstwach, w projektach finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; czy też w charakterze wykonawcy w projektach finansowanych np. przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz regionalnych programach operacyjnych. Ten status otwiera nam szereg możliwości. Nawet w chwili obecnej, w Agencji Rozwoju Przemysłu otwarty jest konkurs, w którym przedsiębiorcy mogą pozyskiwać finansowanie na zakup praw własności intelektualnej. Ale prawa te muszą być zaopiniowane przez CBR. Nasz Instytut, już w tym momencie, ma więc okazję by świadczyć usługę takiego opiniodawstwa – mówił Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. (źródło: Politechnika Białostocka)