Politechnika Białostocka. Finał konkursu „Naukolatek – Nastoletni Naukowiec”

6 grudnia, 2023

Finał Naukolatek fot.Dariusz Piekut PB Finał Naukolatek fot.Dariusz Piekut PB

Sześć równorzędnych nagród otrzymały zespoły uczniowskie w finale pierwszego międzywojewódzkiego konkursu „Naukolatek – Nastoletni Naukowiec”. W sumie w Politechnice Białostockiej prezentowało się 15 grup z 3 województw: podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.

Konkurs realizowany był w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA, w której są Politechniki: Białostocka, Rzeszowska i Lubelska.

– Moje wrażenia są niezwykle pozytywne, byłem bardzo zaskoczony tym jak fajne projekty ci młodzi ludzie byli w stanie zrealizować – mówi prof. Marek Krętowski, prorektor ds. nauki Politechniki Białostockiej. – Poziom był kosmiczny. Wiele z tych projektów bez żadnego pr

oblemu można by było wykorzystać jako prace dyplomowe na uczelniach, więc to pokazuje jak fajnie, jak mocno, z jaką pasją się w te projekty zaangażowali i z jaką też dumą byli w stanie je przedstawiać. Cała komisja była naprawdę pod ogromnym wrażeniem i mieliśmy gigantyczny problem, żeby ustalić które z tych projektów są odrobinę lepsze niż pozostałe, bo wszystkie były naprawdę świetne i gdybyśmy mogli to najprawdopodobniej tych nagród głównych rozdalibyśmy zdecydowanie więcej. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego jak młodzi ludzie do tego podeszli, jak nauczyciele ich wspierali, jak nasi pracownicy, którzy im pomagali, też się w to zaangażowali i jesteśmy dumni z tych ich osiągnięć. Cieszymy się, że mogli zrealizować coś co sprawiało im wielką satysfakcję.

W gronie zespołów, które wygrały w wielkim finale konkursu znajdują się 2 projekty z województwa podlaskiego. Oba mają charakter ekologiczny i możliwość praktycznego zastosowania. (jg/hk)

Lista zwycięskich zespołów w I edycji konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”: