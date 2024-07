Politechnika Białostocka. Egzaminy wstępne na Wydział Architektury

3 lipca, 2024

Egzamin wstępny na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno Egzamin wstępny na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno

Rekrutacja na większość kierunków w Politechnice Białostockiej trwa do 14 lipca. Nie dotyczy to kandydatów na Wydział Architektury, którzy obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminów z rysunku. Zatem w systemie IRK mogą się zapisywać tylko do najbliższego piątku (05.07).

Egzaminy będą sprawdzać umiejętności w różnych zakresach.

– Egzamin na kierunek architektura oraz architektura wnętrz mają sprawdzić jakie kandydat posiada umiejętności postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolności przekształcania i komponowania, a także mają sprawdzać wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych. Natomiast egzamin kierunek grafika ma za zadanie sprawdzić umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualnej warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych i jest rysowana postać ludzka. Drugie zadanie ma sprawdzić jego umiejętności związanych z wyobraźnią i możliwością kreowania rzeczywistości – mówi Artur Kozłowski, kierownik działu Dydaktyki i Rekrutacji.

Egzaminy z rysunku na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej odbędą się od 10 do 12 lipca. (hk)

Z Arturem Kozłowski, kierownik działu dydaktyki i rekrutacji Politechniki Białostockiej, rozmawiała Hanna Kość: