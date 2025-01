Politechnika Białostocka czeka na zgłoszenia przedsiębiorców na Wydziałowe Dni Branżowe

30 stycznia, 2025

Targi Praktyk i Staży na Wydziale Informatyki, fot. D. Piekut

To połączenie przedsiębiorców z regionu, poszukujących praktykantów i pracowników, ze studentami zainteresowanymi odbyciem praktyk i staży. Politechnika Białostockiej po raz kolejny organizuje Wydziałowe Dni Branżowe.

Targi na każdym wydziale uczelni będą w pierwszych dniach marca, ale teraz uczelnia czeka na zgłoszenia przedsiębiorstw, które chcą się zaprezentować na Wydziałowych Dniach Branżowych.

– Kształcimy specjalistów, o czym firmy doskonale wiedzą i takich specjalistów potrzebują, dlatego się pojawiają właśnie u nas. Myślę, że każdy ma świadomość tego, że elementem rozwoju każdej firmy jest inwestycja w kapitał ludzki. To ludzie budują firmy, to ludzie tworzą najciekawsze pomysły i rozwiązanie. Myślę, że dopóki sztuczna inteligencja nas nie przegoni, to będą potrzebni wartościowi pracownicy, a niewątpliwie po Politechnice Białostockiej tacy są – mówi Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami, które organizuje dni branżowe.

Na Wydziałowe Dni Branżowe mogą się zgłaszać firmy, które mają zapotrzebowanie na nowych pracowników lub mają oferty praktyk i staży, bo te na większości kierunków studiów w Politechnice Białostockiej są obowiązkowe.

– Praktyki i staż to taka wstępna selekcja. Firmy robią to bardzo świadome i bardzo mądrze, bo to jest zarówno z korzyścią dla firmy, bo może sprawdzić takiego człowieka nie ponosząc zbyt dużych kosztów, jak też z korzyścią dla samego studenta, bo on już ma do czynienia z praktyką. Taką praktyką, którą będzie wykonywał na co dzień – dodaje Mateusz Adaszczyk.

Wydziałowe Dni Branżowe w Politechnice Białostockiej odbywać się będą od 3 do 7 marca, ale do 27 lutego trwa rejestracja pracodawców. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Mateuszem Adaszczykiem, kierownikiem Biura Karier i Współpracy z Absolwentami: