Politechnika Białostocka buduje innowacyjny demonstrator światłowodowego

15 października, 2024

Prof. Marcin Kochanowicz, fot. Iryna Mikhno Prof. Marcin Kochanowicz, fot. Iryna Mikhno

Politechnika Białostocka buduje demonstrator światłowodowego, szerokopasmowego źródła ASE pracującego w paśmie 2 μm z regulowaną płynnie mocą wyjściową.

W Politechnice Białostockiej trwają ostatnie poprawki demonstratora innowacyjnego światłowodowego, szerokopasmowego źródła ASE pracującego w paśmie 2 μm z regulowaną płynnie mocą wyjściową. Zespołem naukowców kieruje prof. Marcin Kochanowicz, kierownik Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

– W ramach projektu „Innospin” Politechnicznej Sieci Via Carpatia wraz z naukowcami z Politechniki Lubelskiej pracujemy nad światłowodowym źródłem promieniowania ASE pracujące w zakresie dwóch mikrometrów. Źródło ASE, czyli emisja amplified spontanous emission to jest taka emisja spontaniczna, którą mamy w diodach LED świecących czy też na początku w laserach. To jeszcze nie jest źródło laserowe, które jest wzmacniana we włóknie światłowodowym, czyli taką emisję można we włóknie aktywnym wzmocnić, co pozwoli na uzyskanie większych mocy wyjściowych rzędu kilkudziesięciu. Takie źródło będzie składało się z wytworzonych u nas w laboratorium specjalnych konstrukcji światłowodów. Ten światłowód został opracowany w ramach projektów NCN Opus. Z tych projektów zostanie wybrana jedna konstrukcja charakteryzująca się szerokopasmową emisją, którą możemy zastosować do tego źródła. Następnie będzie złożony cały układ optoelektroniczny. Finalnym efektem będzie demonstrator takiego źródła o unikalnych cechach, w szczególności chodzi o pasmo emisji, które będzie dużo szersze niż te dostępne komercyjnie źródła. Zakres prac będzie obejmował analizę właściwości światłowodu, opracowanie układu finalnie badanie wytworzonego źródła Acel. Takie źródło można zastosować w metrologii optycznej, w detekcji gazów czy też spektroskopii optycznej – tłumaczy prof. Marcin Kochanowicz.

Sercem układu będzie opracowany w Politechnice Białostockiej światłowód domieszkowany jonami pierwiastków ziem rzadkich, którego specjalna konstrukcja pozwoli osiągnięcie ekstremalnie szerokiego pasma emisji (>200 nm,) – istotnego w tego klasie urządzeniach. Komercyjnie dostępne źródła ASE mają pasmo emisji ok. 100 nm. Takie źródła światła są stosowane w medycynie, systemach pomiarowych i telekomunikacji kosmicznej. (jd)