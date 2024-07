12 lipca, 2024

Politechnika Białostocka awansowała w rankingu QS Europe University Rankings 2025. W klasyfikacji uczelni z krajów Europy Wschodniej Politechnika Białostocka przesunęła się o 5 pozycji w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnym rankingu europejskim uwzględniono 685 uczelni z 42 krajów, w tym 32 z Polski.

Politechnika Białostocka awansowała z przedziału 551-600 do grupy 521-530. W klasyfikacji uczelni z krajów Europy Wschodniej Politechnika Białostocka zajęła 76. miejsce, to awans o 5 pozycji w stosunku do roku poprzedniego.