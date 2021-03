Policja. Prowadził auto mając we krwi niemal 3 promile

Marzec 4, 2021

Niemal 3 promile alkoholu miał we krwi kierowca zatrzymany na terenie gminy Dubicze Cerkiewne. 45-latek wjechał samochodem do przydrożnego rowu.

Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że posiada on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Nie był to pierwszy tego rodzaju wybryk mężczyzny. Już wcześniej niejednokrotnie kierował będąc w stanie nietrzeźwości oraz nie stosował się do sądowego zakazu.

Policjanci ustalili również, że daewoo nie posiada aktualnych badań technicznych, a wcześniej został zatrzymany dowód rejestracyjny tego pojazdu.

45-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. (mt/mc)