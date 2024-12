Policja poszukuje świadków tragicznego wypadku w Nowowoli

16 grudnia, 2024

Fot: KP PSP Sokółka Fot: KP PSP Sokółka

14 grudnia około godziny 23:00 w miejscowości Nowowola (woj. podlaskie) doszło do tragicznego wypadku drogowego. Opel Astra, którym podróżowały cztery osoby, wypadł z łuku drogi i uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły trzy osoby – 19-letni kierowca oraz pasażerowie w wieku 16 i 17 lat. Jedyna ocalała osoba, 18-letni pasażer, została przetransportowana do szpitala.

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce prowadzi dochodzenie w tej sprawie i apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mogły być świadkami tego wypadku. Funkcjonariusze proszą o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia.

– Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sokółce pod numerem telefonu 47 71 23 212 lub z miejscową prokuraturą – przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 671 w rejonie miejscowości Nowowola. Według wstępnych ustaleń Opel Astra stracił przyczepność na łuku drogi, co doprowadziło do uderzenia w przydrożne drzewo. Obecnie policja analizuje szczegóły zdarzenia, a świadectwa naocznych świadków mogą być kluczowe w ustaleniu przyczyn tragedii.

Każda informacja dotycząca wypadku, nawet najmniejszy szczegół, może pomóc w dochodzeniu. Osoby, które mają wiedzę na temat zdarzenia, proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym sokólskiej komendy lub z prokuraturą rejonową.