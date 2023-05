Policja apeluje do kierowców jednośladów o zadbanie o własne bezpieczeństwo

2 maja, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

„Jednośladem bezpiecznie do celu” to policyjna akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami, a także hulajnogami elektrycznymi.

W ramach akcji policja przypomina, że wszystkie osoby poruszające się jednośladami zaliczane są do niechronionych uczestników ruchu drogowego.

– Nie trudno sobie wyobrazić, jakie są konsekwencje zderzenia rowerzysty czy motocyklisty z samochodem – mówi podkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji. – Najczęściej takie sytuacje kończą się poważnymi obrażeniami ze strony właśnie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Czasami mamy również doczynienia z tragediami.

Akcja ma na celu przypominanie kierowcom samochodów, że nie są sami na drogach.

– Bardzo ważne jest również wyposażenie ochronne motocyklistów i uświadomienie także rowerzystom, że kask to w wielu sytuacja rzecz, która zabezpiecza głowę, a tym samym ratuje zdrowie w przypadku zderzeń czy innych zdarzeń drogowych. Choć nie jest on obowiązkowy dla rowerzystów, to jest wiele sytuacji, w których warto go mieć – dodaje podkomisarz Tomasz Krupa.

Policja przypomina również, żeby kierujący jednośladami przestrzegali przepisów prawa, w szczególności dozwolonej prędkości jazdy oraz zasad pierwszeństwa przejazdu. Ważne jest także sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Warto też zadbać o bycie widocznym na drodze poprzez stosowanie odblasków. (hk)