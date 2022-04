Pokazy etiud i spektakli oraz wydarzenia towarzyszące. X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA

Kwiecień 7, 2022

źródło: Akademia Teatralna w Białymstoku źródło: Akademia Teatralna w Białymstoku

Między 21 a 25 czerwca w Białymstoku odbędzie się X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA. W środę (06.04) w Akademii Teatralnej w Białymstoku podpisano czterostronne porozumienie o współpracy na rzecz tego wydarzenia.

Festiwal nie jest konkursem. To przegląd najważniejszych osiągnięć artystycznych i naukowych, jakie zaszły w świecie teatru lalek i ożywionej formy w ostatnim czasie. Główny program Festiwalu tworzą pokazy etiud i spektakli oraz wydarzenia towarzyszące: parada teatralna, wykłady, seminaria teatralne, warsztaty dla dzieci, wystawy, improwizacje studenckie, w których wezmą udział zarówno zagraniczni studenci i wykładowcy, jak i mieszkańcy Białegostoku w każdym wieku. Z szacunków organizatorów wynika, że w tym roku w Festiwalu weźmie udział ok. 150 uczestników, studentów i wykładowców, w tym co najmniej 90 osób spoza Polski, m.in. z Ukrainy, Niemiec, Czech i Słowacji.

Głównym organizatorem Festiwalu jest Akademia Teatralna w Białymstoku. Program wydarzenia współtworzą również jego partnerzy: Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy odpowiada za program off (m.in. koncerty, parada teatralna), Białostocki Teatr Lalek zaś organizuje na swoich scenach pokazy profesjonalnych teatrów.

– Jubileuszowa edycja to ukoronowanie dwóch dekad tradycji akademickiej. Jednak wciąż dążymy do tego, by wydarzenie było otwartą przestrzenią inspiracji i eksperymentu. Dlatego idiomem Festiwalu 2022 jest labōrATōrium, odwołujące się i do łacińskiej pracowni, i do uniwersalnego dla różnych języków współbrzmienia. W haśle tym chcemy wyrazić nieustającą dążność do odkrywania nowych znaczeń w przestrzeni teatru oraz zaakcentować badawczy, naukowy wymiar imprezy, mniej oczywisty dla wielu odbiorców – informuje Magdalena Wieremiejuk z Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Festiwal organizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. (mt)