Podpisano umowę na budowę obwodnicy Kolna

Kwiecień 11, 2022

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Jest umowa na budowę obwodnicy Kolna. Inwestycja pochłonie niemal 100 mln złotych.

Obwodnica o długości prawie 7 km będzie przebiegać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 i ma rozładować ruch w mieście. Jak wyjaśniał burmistrz Andrzej Duda, Kolno usytuowane jest przy drodze krajowej nr 63, prowadzącej na Mazury i szczególnie podczas sezonu wakacyjnego ruch w mieście jest mocno wzmożony.

– Nad jeziora jedzie tędy w miesiącach letnich, od maja do września ok. 20 tys. samochodów. I nasze miasto jest zablokowane. Mamy co prawda wyremontowaną drogę krajową 63, która bardzo poprawiła bezpieczeństwo w mieście, ale przy tym natężeniu ruchu jest ona bardzo mocno obciążona. Przy tym, w tej chwili na wjeździe z kierunku Łomży mamy tylko jeden most, a budowa obwodnicy zakłada powstanie dwóch obiektów mostowych – mówił burmistrz Duda.

Koszt budowy obwodnicy Kolna to 95 mln złotych. 54 mln złotych z tej sumy zostanie pokryte z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. (mt)