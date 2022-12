Podlaskie. Zmienia się rozkład jazdy pociągów

Grudzień 6, 2022

źródło: polregio.pl

Uwaga podróżni. Od 11 grudnia będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów 2022/2023 POLREGIO w Podlaskiem. I od tego dnia na Podlasiu będzie także obowiązywał nowy cennik biletów na przejazdy pociągami POLREGIO pod nazwą „Taryfa Podlaska”.

W najbliższą niedzielę, zmienia się rozkład jazdy pociągów POLREGIO na terenie województwa podlaskiego. Do końca tego roku na większości tras obsługiwanych przez POLREGIO zmiany będą dotyczyły głównie godzin lub terminów kursowania pociągów.

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, zmodyfikowana będzie organizacja ruchu pasażerskiego POLREGIO na odcinku Białystok – Szepietowo. Także od 11 grudnia zostają zawieszone do odwołania przewozy kolejowe na trasach Białystok – Kowno (ostatni pociąg do Kowna wyruszy 9 grudnia br.) oraz Hajnówka – Siemianówka.

Natomiast od 1 stycznia 2023 roku zostaną przywrócone codzienne połączenia do Małkini. To efekt modernizacji linii kolejowej „Rail Baltica”. Na trasach Bielsk Podlaski – Czeremcha, Białystok – Kuźnica Białostocka i Sokółka – Kuźnica Białostocka od nowego roku będzie kursowało o jedną parę pociągów mniej. Ograniczenia dotyczyć będą również pojedynczych połączeń na trasach Białystok – Czeremcha, Hajnówka – Białystok i Czeremcha – Hajnówka.

Z kolei przejazdy na trasie sezonowej Białystok – Waliły w nowym rozkładzie będą działać w dalszym ciągu. W sezonie letnim, tj. od 3 czerwca do 30 września 2023 r. w weekendy będą kursowały dwie pary pociągów. Dodatkowo pociągi będą uruchomione w terminach: 1 i 3 maja, 8 czerwca i 15 sierpnia, a także na imprezy plenerowe.

Taryfa Podlaska

I dobra wiadomość dla podróżujących: od 11 grudnia można kupić bilety w ofercie promocyjnej pod nazwą Taryfa Podlaska – zdecydował Zarząd Województwa Podlaskiego. Ceny biletów na przejazdy pociągami POLREGIO będą niższe niż bilety w podstawowej Taryfie POLREGIO. Oferta będzie obowiązywała również na trasach do Ełku i do Siedlec, a od 1 stycznia do Małkini.

W Taryfie Podlaskiej będzie można kupować bilety jednorazowe, tygodniowe, miesięczne, kwartalne i nowość: dobowy bilet aglomeracyjny na przejazdy w strefie ograniczonej stacjami: Czarna Białostocka, Łapy Osse, Strabla, Knyszyn. W taryfie będą honorowane ulgi ustawowe. Wraz ze wprowadzeniem Taryfy Podlaskiej przestają obowiązywać dotychczasowe oferty promocyjne POLREGIO: Połączenie w dobrej cenie, Bilet dobrych relacji, Bilet miejski oraz Taryfa Regionalna.

Szczegółowe informacje są na stronie polregio.pl i portalpasazera.pl.(opr. at)