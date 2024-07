Podlaskie szkoły otrzymają dofinansowanie na modernizację stołówek

1 lipca, 2024

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

16 podlaskich szkół otrzyma dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W Białymstoku będzie to dziewięć placówek.

W całym województwie to wsparcie wyniesie milion 200 tys. zł i będzie przeznaczone na modernizację stołówek.

– Szkoły otrzymały maksymalnie 80 000 zł plus 20% organ prowadzący, który też ma swój tutaj wkład – mówi Agnieszka Krokos-Janczyło, Podlaski Kurator Oświaty. – To jest bardzo ważna inicjatywa, ponieważ dzięki takiemu wsparciu jest szansa, że stołówki szkolne będą mogły być jeszcze piękniejsze, bardziej doposażone, a to też skutkować pewnie będzie tym, że posiłek jeszcze bardziej będzie urozmaicony.

W Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku zostanie wymieniony sprzęt w kuchni.

– Jak już zrealizujemy ten projekt to mam nadzieję, że będziemy mogli pochwalić się, że ilość posiłków wydawanych w szkole znacznie wzrośnie – mówi dyrektor placówki, Piotr Górski. – To dofinansowanie, na które czekaliśmy z niecierpliwością, bo część sprzętu jest bardzo stara i energochłonna, a teraz będziemy mogli sprzęt unowocześnić i wydawać naprawdę fajne posiłki, które będą dzieciom smakować.

To dofinansowanie stanowi trzeci moduł programu „Posiłek w szkole i w domu”. W pierwszych dwóch do wszystkich 118 gmin w województwie podlaskim trafiło ponad 16 mln zł. (hk)