Podlaskie. Stypendia marszałka województwa dla uzdolnionych artystycznie uczniów

Marzec 15, 2022

źródło: UMWP źródło: UMWP

Podlascy uczniowie otrzymali stypendia marszałka województwa. Wparcie trafiło do 150 dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie.

Łączna kwota wsparcia wyniosła 450 tys. złotych.

– Utrzymaliśmy w tym roku rekordową liczbę tych stypendiów –150 i ich wartość – 450 tys. złotych. Oczywiście, życzyłbym sobie, aby cała ta sala w operze, licząca 700-800 miejsc, była wypełniona wyłącznie stypendystami. I to, jako zarząd województwa, postawiliśmy sobie za cel ­ – mówił podczas otwarcia gali marszałek Artur Kosicki. – Stypendia to wyraz naszego uznania dla was, dla waszego talentu i ciężkiej pracy. Jesteście elitą tego województwa i naszym obowiązkiem, jest dbać o was i o wasze dokonania na arenie krajowej i całego świata.

Każdy ze stypendystów dostanie 3 tys. złotych.

Kandydatów zgłaszały szkoły podstawowe, średnie, artystyczne, stowarzyszenia czy instytucje kultury. (mt)