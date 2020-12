Podlaskie. Spółka BIOM uruchomi nowoczesny zakład recyklingu

Grudzień 14, 2020

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

W Dolistowie Starym postanie nowoczesny zakład recyklingu. Będzie to pierwszy w regionie zakład produkcyjny wykorzystujący śmieci o cechach surowców odpadowych wysortowane z odpadów komunalnych.

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie ponad 26,5 mln złotych.

– Nowoczesny zakład recyklingu w Dolistowie Starym to jedna z największych inwestycji z zakresu ochrony środowiska w regionie, dofinansowanych z funduszy unijnych. Dzięki temu wsparciu zwiększą się możliwości związane z segregacją odpadów i ich ponownym wykorzystaniem. W rezultacie przyczyni się to do mniejszego zanieczyszczenia środowiska i lepszego gospodarowania odpadami – mówił marszałek województwa Artur Kosicki.

Zakład powstanie przy sortowni odpadów zbieranych selektywnie, który spółka BIOM prowadzi w Dolistowie Starym. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w naszym regionie.

– Innowacyjność polega na tym, że będzie to zakład, który wykorzysta nie tylko tworzywa sztuczne do produkcji już gotowych wyrobów, ale również m.in. odpady drewniane czy szklane – mówił prezes spółki BIOM, Mirosław Bałakier. – Kompleksowo chcemy wytwarzać produkty potrzebne do gospodarki odpadami. Będą to różnego rodzaju wiaty, altany, stelaże pomocne przy segregacji odpadów dla mieszkańców bloków, ale też domów jednorodzinnych.

Zakład recyklingu w Dolistowie Starym ma powstać w pierwszej połowie 2023 roku. Rocznie ma przerabiać 10 tys. ton odpadów. (mt/mc)