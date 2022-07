Podlaskie smakołyki powalczą o kulinarne Perły

Lipiec 4, 2022

źródło: UMWP źródło: UMWP

Gęsi pipek, salceson ozorkowy, galaretka z czerwonej porzeczki, kapusta kiszona w główce, chleb wiejski na zakwasie, augustowski rogal – sześć produktów z Podlaskiego jesienią powalczy o ogólnopolską nagrodę „Perłę” kulinarną 2022.

Produkty nominowało jury wojewódzkiego etapu 21. edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbył się w ramach targów „Polska smakuje” w Augustowie (2-3 lipca). W kulinarne szranki stanęło ok. 30 producentów, którzy do konkursu zgłosili ponad 60 produktów, wśród nich: sery domowej produkcji, wędliny, miody, ciasta, chleby własnego wypieku, ryby w zalewach i marynatach, przetwory warzywne i owocowe, sosy, masła, ziołowe napary, nalewki i domowe wina.

– Jeszcze kilka lat temu na stołach konkursowych widać było głównie babkę, czy kiszkę ziemniaczaną, w tym roku ich już nie ma. Są jednak produkty bardziej różnorodne, bardziej wysmakowane i wypracowane, ale wciąż czerpiące z tradycji rodzinnych z naszego województwa – chwaliła uczestników Mirosława Jaroszewicz-Łojewska, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich UMWP, współorganizatora konkursu.

Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele: UMWP, Polskiej Izby Produktu Lokalnego i Regionalnego, która organizuje konkurs od 21 lat, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz OT KOWR w Białymstoku, oceniała zgłoszone produkty w kilku kategoriach.

Jednak najistotniejszym kryterium – oprócz smaku – była wierność tradycjom kulinarnym regionu, szacunek do dziedzictwa kulinarnego, a także wykorzystanie produktów lokalnych pochodzących z najbliższej okolicy.

Oprócz nagród i wyróżnień uczestnicy konkursu walczyli także o nominacje do ogólnopolskiej nagrody „Perły” kulinarnej. Co roku nominowani z poszczególnych województw są zapraszani na finał konkursu do Poznania, gdzie ich produkty ocenia ogólnopolskie jury. Do tej pory do Podlaskiego trafiło 51 „Pereł”. W tym roku o kolejne powalczą:

Gęsi pipek – Koła Gospodyń Wiejskich w Radziłowie;

Salceson ozorkowy – RHD „Swojskie wędliny” – Magdaleny Kossakowskiej z Dobrego Lasu (gm. Zbójna);

Galaretka z czerwonej porzeczki – Haliny Raduchy z Ostrowia (gm. Dąbrowa Białostocka);

Kapusta kiszona w główce – Anny Sienkiewicz z Czarnej Wsi Kościelnej;

Chleb wiejski na zakwasie – Marianny Rogało z Gospodarstwa agroturystycznego „Biebrzańskie Eldorado” w Dolistowie Starym;

Augustowski rogal – Małgorzaty Ostapowicz z Agroturystyki „Leśny Dworek” w Kryłatce (gm. Sztabin). (at)

źródło: UMWP