Podlaskie. Pościg za przemytnikami papierosów

Maj 17, 2021

źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Nielegalne papierosy o wartości ponad 350 tys. złotych przechwycili podlascy pogranicznicy. Kontrabandę przewoził obywatel Litwy, który został zatrzymany po pościgu. 29-latek uciekając przed kontrolą uszkodził samochód służbowy Straży Granicznej.

W związku ze sprawą zatrzymano także dwóch pomocników mężczyzny – Polaka i Litwina jadących drugim autem.

Wobec całej trójki wszczęto postępowanie karno skarbowe, do którego zabezpieczono nielegalny towar, dwa samochody oraz od jednego z pomocników (obywatela Litwy) poręczenie w wysokości 30 tys. złotych na poczet przyszłej kary.

Kierowca, który przewoził papierosową kontrabandę usłyszał zarzuty nie zatrzymania się do kontroli, zarzut zniszczenia mienia Straży Granicznej oraz czynnej napaści na funkcjonariusza w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych za co grozi do 10 lat więzienia.

Mężczyzna dostał też mandat za prowadzenie samochodu pomimo sądowego zakazu oraz za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące z opcją wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. złotych. (mt/mc)