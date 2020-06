Podlaskie. Ponad 700 tys. złotych na promocję obszarów wiejskich

Czerwiec 10, 2020

fot. Anna Augustynowicz/UMWP fot. Anna Augustynowicz/UMWP

Szkolenia, warsztaty, promocja regionalnych atrakcji, wizyty studyjne, publikacje i konferencje – to tylko część przedsięwzięć, które będą finansowane w ramach konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Zrealizowanych zostanie 17 projektów na łączną kwotę 723 tys. złotych.

– Konkurs KSOW jest jedną z form aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, sieciowania pewnych działań, pokazania nowych trendów w gospodarce, ale też zachęcania mieszkańców wsi do zakładania działalności gospodarczej – nawet w obecnej rzeczywistości – podkreślał podczas konferencji Stanisław Derehajło.

Jedną z organizacji, która skorzysta z finansowania jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Otrzyma ponad 70 tys. złotych na realizację trzech przedsięwzięć.

– Najważniejszym, który stanowi punkt wyjścia dla kolejnych działań, jest inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych – poinformowała Sylwia Grudzińska. – W tej chwili nie ma ujednoliconej ewidencji kwater agroturystycznych w naszym regionie, a to jest problem w skutecznej promocji turystyki wiejskiej – podkreślała dyrektor PROT.

Spis gospodarstw agroturystycznych ma być podstawą do określenia ilości i jakości bazy turystycznej przy czynnie działających gospodarstwach rolnych w województwie podlaskim. Przedsięwzięcie zakończy się raportem, który będzie podstawą do wyznaczania kierunków promocji turystyki wiejskiej. PROT zorganizuje też Podlaskie Forum Agroturystyczne i cykl szkoleń z zakresu promocji agroturystyki w mediach społecznościowych.

Smaki regionu to tytuł projektu, który przeprowadzi GOK w Czeremsze. Jak wyjaśniała Magdalena Kowalska z Urzędu Gminy w Czeremsze, przedsięwzięcie dzieli się na trzy etapy. Pierwszym z nich jest cykl szkoleń, podczas którego uczestnicy poznają tradycyjne metody przygotowywania potraw – m.in. masła, chleba, sera i mięsa w słoikach.

– Po szkoleniach odbędzie się seminarium, podczas którego będziemy przekonywać, że wieś jest bardzo dobrym miejscem do życia, ale także jest to wspaniałe miejsce do rozwijania przedsiębiorczości – mówiła Kowalska. – Będziemy mówić m.in. o łańcuchu dostaw, rolniczym handlu detalicznym oraz o systemie jakości żywności.

GOK w Czeremsze zorganizuje również konkurs kulinarny „na słodko i na słono” dla Kół Gospodyń Wiejskich i osób indywidualnych.

Marszałek Derehajło zapowiedział, że w przyszłym roku budżet konkursu zaplanowano na 1 mln złotych. (mt/mc)