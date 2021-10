Podlaskie. Policjanci zatrzymali nożownika, który zaatakował swojego rodaka

Październik 14, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Na 3 miesiące trafił do aresztu 56-letni Litwin, który zaatakował nożem swojego rodaka. Do zdarzenia doszło w busie, którym mężczyźni wracali z Danii do swojego kraju.

Podczas podróży podejrzany zaatakował nożem technicznym swojego 36-letniego współpasażera, który siedział obok. Mężczyzna z ranami szyi trafił do szpitala, natomiast agresor został zatrzymany.

56-latek usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i naruszenia czynności narządu ciała na okres dłuższy niż 7 dni.

Kodeks karny za te przestępstwa przewiduje karę do 5 lat więzienia. (mt)