Podlaskie. Policja zatrzymała poszukiwanego 15-latka

Listopad 18, 2020

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Podlaska policja zatrzymała poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania 15-latka. Chłopak ścigany był w związku z przestępstwem, do którego miało dojść w Austrii.

Policjanci patrolujący jedną z miejscowości w gminie Jedwabne zainteresowali się nastolatkiem, który chodził bez wyraźnego celu. Młodzieńcem, okazał się 15-latek, mieszkający na co dzień w Austrii. Młody mężczyzna twierdził, że przyjechał do Polski odwiedzić swoją babcię. Wyszedł, bo chciał się przewietrzyć.

Okazało się jednak, że 15-latek ukrywa się w Polsce przed austriackim wymiarem sprawiedliwości, bo ma do odbycia karę pozbawienia wolności za pobicie. Chłopak trafił do Policyjnej Izby Dziecka w Białymstoku. O ewentualnej ekstradycji 15-latka do Austrii zadecyduje teraz Sąd Okręgowy w Łomży. (mt/mc)