Podlaskie: Policja wzmacnia swoje siły – 61 nowych radiowozów za 15 milionów złotych. Zobacz zdjęcia

Nowe pojazdy trafią do wszystkich komend garnizonu podlaskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek pracujących przy granicy polsko-białoruskiej. W skład floty wchodzą zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy, pojazdy ciężarowe, quady, przyczepki samochodowe oraz ambulans. Na wyposażenie podlaskiej policji trafiły m.in. Scania, Mercedes Sprinter, 29 Fordów Ranger oraz 4 quady.

Wzmocnienie dla kluczowych jednostek

Pojazdy zostały rozdzielone pomiędzy kluczowe jednostki policyjne, takie jak Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Oddział Prewencji Policji w Białymstoku. Dodatkowo, radiowozy zasilą komendy miejskie i powiatowe w Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Augustowie, Grajewie, Kolnie, Sejnach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie i Bielsku Podlaskim.

Rok rekordowych inwestycji

Rok 2024 był rekordowy pod względem zakupów dla policji w całym kraju. W porównaniu do poprzedniego roku liczba pojazdów zakupionych dla jednostek policyjnych została podwojona.

– W 2024 roku garnizon podlaski wzbogacił się o 101 pojazdów. To co najważniejsze, wzbogaciliśmy się o pojazdy terenowe, których do tej pory nie mieliśmy tak dużo, a te pojazdy z uwagi na charakter zadań, jakie wykonujemy związane z wspieraniem funkcjonariuszy Straży Granicznej przy ochronie granicy polsko-białoruskiej. Przede wszystkim zwiększą naszą mobilność i pozwolą dotrzeć w każde miejsce w sytuacji takiej, kiedy tam działanie policjantów będzie niezbędne – Mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa z KWP Białystok.