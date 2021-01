Podlaskie. Pogranicznicy odzyskali skradzioną Skodę Octavię

Styczeń 7, 2021

źródło: POSG

Pogranicznicy z Lipska odzyskali samochód marki Skoda Octavia z 2020 roku o szacunkowej wartości 95 tys. złotych. Autem należącym do jednej z niemieckich wypożyczalni podróżowali dwaj obywatele Francji.

– Cudzoziemcy oświadczyli, że jadą na Białoruś, by tam kupić wcześniej zarezerwowany samochód. Obywatele Francji nie posiadali przy sobie jednak niezbędnych dokumentów, by móc wjechać na terytorium Białorusi. Funkcjonariusze podejrzewając, że cudzoziemcy przywłaszczyli auto z wypożyczalni wysłali zapytanie do Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odnośnie sprawdzenia legalności pochodzenia tego pojazdu. Okazało się, że auto zostało skradzione – informuje mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Obywatele Francji w wieku 28 i 26 lat zostali zatrzymani i przekazani wraz z pojazdem funkcjonariuszom Policji z Augustowa.

W 2020 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali 29 pojazdów wartych w sumie ponad 3,5 mln złotych. (mt/mc)