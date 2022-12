Podlaskie placówki medyczne z dofinansowaniem na zakup sprzętu medycznego

Grudzień 16, 2022

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Trzy podlaskie szpitale otrzymają ponad milion złotych z budżetu województwa. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego.

Najwięcej, bo ponad 740 tys. złotych trafi do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego „Śniadecja” na zakup respiratorów na oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią. Obecna liczba urządzeń jest tam niewystarczająca, dlatego zostanie zwiększona do dziesięciu. Szpital otrzymał również pieniądze na modernizację pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii oraz zakup zestawów narzędzi operacyjnych na blok operacyjny placówki.

Ponad 250 tys. złotych trafi do Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. Placówka pieniądze przeznaczy na zakup blisko 30 łóżek szpitalnych do dwóch oddziałów psychiatrii sądowej. W ramach tej kwoty zostanie również zakupiony system monitoringu wizyjnego. Aktualnie obszar szpitala zajmuje około 13 ha powierzchni, z czego monitoringiem objętych jest niespełna 10 proc. Inwestycja umożliwi właściwy nadzór nad pacjentami, którzy ze względu na specyfikę zakładu, wymagają obserwacji.

Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przyznano ponad 40 tys. złotych. Placówka z tych środków zamierza kupić mikrotom półautomatyczny do pracowni histopatologii. Jest to urządzenie laboratoryjne służące do cięcia preparatów na cienkie skrawki, które są następnie poddane obserwacji mikroskopowej. Ten zakup umożliwi szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę, mającą decydujące znaczenie dla dalszych rokowań pacjenta. (mt)