Podlaskie. Pięć obwodnic w rządowym programie budowy

Listopad 4, 2020

Pięć obwodnic w województwie podlaskim zostało ujętych w rządowym programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których są już wydane decyzje środowiskowe i jeszcze w grudniu tego roku ruszą przetargi, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpoczął.

Mowa o obwodnicach: Augustowa, Białobrzeg, Suchowoli, Sztabina i Zambrowa.

Najdłuższa ma być obwodnica Sztabina, która będzie liczyć ponad 15 km. I to ona ma powstać najszybciej, bo do 2025 roku. Do tego czasu ma także powstać obwodnica Suchowoli. Z kolei obwodnica Białobrzeg ma być gotowa do 2027 roku. Najdłużej przyjdzie nam czekać na obwodnice Zambrowa i Augustowa. Mają być gotowe do 2028 roku. (mt/mc)