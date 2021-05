Podlaskie. Nielegalnie przez granicę polsko-litewską

Maj 24, 2021

źródło: POSG źródło: POSG

W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie zatrzymali pięciu obywateli Tadżykistanu, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę Polski.

Obcokrajowcy podróżowali samochodem osobowym na niemieckich numerach rejestracyjnych zatrzymanym do kontroli w Augustowie przez patrol Straży Granicznej.

– Dwóch mężczyzn do kontroli przedstawiło jedynie niemieckie dokumenty pobytowe, trzech (ojciec i dwóch synów) nie posiadało żadnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Mężczyźni w wieku 44, 29 i 27 lat przyznali się do zarzucanych im czynów z art. 264 § 2 kk (kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) i dobrowolnie poddali karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata zaproponowanej przez Prokuratora Rejonowego w Sejnach – informuje mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

44 –letniego obywatela Tadżykistanu wraz z dwójką dzieci w wieku 17 i 14 lat cofnięto na Litwę. Natomiast kierowca i jeden z pasażerów w wieku 29 i 27 lat zostało pouczonych o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, w którym posiadają prawo pobytu. (mt/mc)