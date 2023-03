Podlaskie. Młodzi artyści z województwa ze stypendiami marszałka

22 marca, 2023

Młodzi artyści z województwa otrzymali stypendia marszałka, fot. Krzysztof Duszyński/UMWP Młodzi artyści z województwa otrzymali stypendia marszałka, fot. Krzysztof Duszyński/UMWP

Ponad 300 uczniów z regionu otrzymało stypendia artystyczne od marszałka województwa podlaskiego. To comiesięczne wsparcie w wysokości 250 złotych przyznane na cały rok.

Wśród docenionych za ubiegłoroczne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej są m.in. muzycy, tancerze, aktorzy, młodzież utalentowana plastycznie

Uczniowie stypendia mogą przeznaczyć np. na zakup instrumentów, warsztaty czy dodatkowe lekcje, które wesprą ich rozwój. Łącznie na stypendia artystyczne w tym roku przeznaczono w budżecie województwa prawie milion złotych.

–Bogactwem tego województwa są jego mieszkańcy. To w was drzemie potencjał, wy jesteście przyszłością tego regionu – powiedział marszałek Artur Kosicki. – Jesteśmy dumni z tego, że możemy wynagrodzić praktycznie wszystkich, którzy złożyli do nas wniosek i którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną.



Kandydatów do stypendiów zgłaszały szkoły podstawowe, średnie, artystyczne, stowarzyszenia czy instytucje kultury. Każdy ze stypendystów otrzyma 3 tys. złotych. (mt)

