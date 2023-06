Podlaskie. Marszałek nagrodził sportowców za osiągnięcia w 2022 roku

5 czerwca, 2023

Sylwia Szczerbińska, Aleksander Kitewski, Dominika Zimnoch i Paweł Arciszewski otrzymali doroczne nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia sportowe w 2022 roku. Łącznie przyznano im 235 tys. złotych.

Symboliczne czeki wręczył marszałek Artur Kosicki.

– Po dyskusji o tym, że mamy dwójkę wybitnych, utalentowanych sportowców, podjęliśmy decyzję, aby oboje Was nagrodzić. Osobiście bardzo z tego się cieszę, bo to jest niezmiernie ważne, aby nie dzielić, ale łączyć – stwierdził Artur Kosicki, kierując te słowa do doskonałego kajakarskiego duetu SKS Cresovia Białystok. Obydwoje otrzymali więc nagrodę po 40 tys. zł każdy.

Główna nagroda marszałka – dla Najlepszego Sportowca Województwa w minionym sezonie – została przyznana dwóm osobom. Otrzymali ją – Sylwia Szczerbińska i Aleksandr Kitewski, kajakarze klubu SKS Cresovia Białystok.

– Tak jak pan marszałek powiedział, że sport powinien łączyć, a nie dzielić, więc te wszystkie sukcesy, to są nasze wspólne sukcesy – zaznaczyła Sylwia Szczerbińska.

– Mam nadzieję, że nasze wyniki będą jeszcze lepsze, jeszcze większe. Niedługo ścigamy się na Igrzyskach Europejskich, gdzie damy z siebie wszystko. Chcemy się wciąż piąć do góry – dodał Aleksander Kitewski.

Także 40 tys. złotych nagrody jako Najlepszy Sportowiec z Niepełnosprawnościami otrzymał Paweł Arciszewski (PSSON Start Białystok, kolarstwo).

Z kolei 25 tys. złotych przyznano Dominice Zimnoch (UKS Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team, kajakarstwo),jako Najlepszy Młody Sportowiec województwa w 2022 roku.

Uhonorowano także trenerów. Michał Mróz – trener Sylwii Szczerbińskiej i Aleksandra Kitewskiego otrzymał 40 tys. złotych.

Za całokształt pracy w sporcie kwotą w wysokości 50 tys. złotych nagrodzono zaś trenera Janusza Bielawskiego. (mt)