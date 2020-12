Podlaskie. KAS KAS wykryła firmę wyłudzającą VAT

Grudzień 18, 2020

Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli spółkę, która wyłudzała podatek VAT. Firma naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 2,3 mln złotych.

– Pracownicy oraz funkcjonariusze podlaskiej KAS skontrolowali firmę z branży usługowej. Spółka, we współpracy z innymi podmiotami, wprowadzała do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury na usługi związane z wynajmem pracowników. W rzeczywistości usługi nie były świadczone przez firmy wymienione na fakturach. Puste faktury służyły wyłącznie do wygenerowania kosztów, obniżających należny podatek VAT – mówi st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli dokumenty, komputery i elektroniczne nośniki danych. Na rachunku firmy zablokowano blisko 1 mln złotych.

Wobec kontrolowanej spółki zostało wszczęte śledztwo. Sprawa jest rozwojowa. (mt/mc)