Podlaskie. Jednostki OSP mogą starać się o dotację na doposażenie

Styczeń 25, 2021

W sumie o 2 miliony złotych z budżetu województwa mogą ubiegać się podlaskie gminy na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej.

Wnioski o dotację można składać do 26 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Pieniądze będzie można wykorzystać m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów.

– To pieniądze, które pomogą w zakupie sprzętu pożarniczego, a także samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Nowy sprzęt przełoży się bowiem na sprawniejsze udzielanie pomocy przez strażaków – podkreślał marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Podczas oceniania wniosków pod uwagę będą brane różne wytyczne, m.in. stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy, jak też stopień wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. (ea/mc)