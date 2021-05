Podlaskie. Drogowy hattrick w wykonaniu 72-letniego kierowcy tira

Maj 28, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

1000 złotych mandatu karnego musi zapłacić kierowca tira, który pomimo zakazu wyprzedzał innego tira na skrzyżowaniu i wzniesieniu. Niebezpieczny manewr zarejestrowała kamera nieoznakowanego radiowozu podlaskiej grupy Speed.

Do zdarzenia doszło na krajowej ‚ósemce’ w gminie Suchowola. Policjanci z podlaskiej grupy Speed codziennie patrolują niebezpieczne odcinki dróg krajowych przebiegających przez województwo podlaskie. Do takich tras należy odcinek pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. I właśnie na tej drodze kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała niebezpieczne manewry kierowcy iveco.

Na nagraniu widać jak samochód ciężarowy wyprzedza innego tira na skrzyżowaniu i wzniesieniu. Kontynuuje ten manewr dojeżdżając aż do jego wierzchołka. Jednak to nie wszystkie wykroczenia jakie popełnił nieodpowiedzialny kierowca. Zlekceważył on również znak zakazujący wyprzedzanie pojazdom ciężarowym.

Chwilę później policjanci zatrzymali ciężarówkę do kontroli drogowej. Okazało się, że za jej kierownicą siedział 72-letni obywatel Łotwy. (mt/mc)